Valilik, kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturdu

Muğla'nın ekonomik durumunu ve potansiyelini, il genelinde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını ve istihdam konularını değerlendirmek için Muğla Valiliğinde ekonomi toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği Vali Özer Türk Toplantı Salonu'nda Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kentin ekonomik aktörleri, esnaf, iş adamları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, ticaret odaları, Muğla Esnaf Odaları Birliği Başkanları ve Muğla Ticaret Borsası ile İŞKUR İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, kent ekonomisini ilgilendiren konularda 5 dakikalık sunum yapıldı.