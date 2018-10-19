Valilik uyardı: “Dolandırıcılık girişimlerine dikkat”

Muğla Valiliği tarafından son günlerde Muğla Valiliği yetkililerinin isimleri kullanılarak, art niyetli kişi ya da kişilerin yardım ve bağış adı altında, özellikle tekerlekli sandalye talep etmek suretiyle hayırsever ve iş adamlarını dolandırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduklarının tespit edildiği dile getirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, “Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya yöneticisinin adını kullanarak telefon vb. yöntemlerle yardım toplamaya çalışan kişilere hiçbir şekilde itibar edilmemesini ve vatandaşlarımızın durumu gecikmeksizin güvenlik birimlerine bildirmeleri önemle rica olunur” diye ifade edildi.