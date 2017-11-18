Vatandaşlarla buluşan Başkan Acar, yeni projelerin müjdesini verdi

Başkan Acar vatandaşlara Kayabal Caddesi ve Kenan Evren Bulvarını kapsayacak yeni projeyi anlattı. Ayrıca deniz kenarında yer alacak çay bahçesinin de müjdesini verdi.

Vatandaşların şikayetlerini de dinleyen Başkan Acar sorunların bir bir çözüleceğini söyledi.

İçmeler mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’a Fen İşleri Müdürü Özgür Han, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, meslis üyesi Duran Ülgün, Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt ve belediye personelleri eşlik etti. İçmeler mahallesinin yalnızca Marmaris’in değil Güney Ege’nin önemli beldelerinden biri olduğunu belirten Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, geçtiğimiz iki yıl içerisinde kalıcı ve uzun vadeli projeleri getirmeyi hedefledikleri belirtti.

Bisiklet yolu Marmaris geneline yayılıyor

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, “İçmeler, Marmaris çevresinde ve merkezinde yaptığımız ’bisiklet yolları’ rotasının önemli bir parçası. Kayabal Caddesi’nde başlattığımız bisiklet yolu önümüzdeki süreçte hem İçmeler’in tamamına hem de Beldibi, Armutalan mahallelerine yayılacak. Kayabal Caddesi’nin başlattığımız çalışmamız Deniz Kapısı’nın olduğu yere kadar yaklaşık bin 150 metre ve bağlantı yolumuz olan Kenan Evren Bulvarı ile birlikte toplam bin 650 metre boyunda yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanda iyileştirme ve düzenleme çalışması yapacağız. Bunun projesini oluşturduk. Geçmişte İçmeler Belediyesi’nin oluşturmuş olduğu yolu programa almış olduğumuz Kenan Evren ve Kayabal Caddesi ile bisiklet yolunu bütünleştireceğiz. 22 metre gibi bir genişliği olan Kayabal caddemiz yeri geldiğinde 15 hatta 12 metreye düştüğü noktalar var. Ama yapmış olduğumuz proje çalışmasıyla önemli olan bisiklet yolunu bu kış dönemi içinde hayata geçirmiş olacağız. Letoile Otel önünde yer alan yeşil alana da bu projemiz kapsamında güzel bir meydan düzenlemesi yapılacak" diye konuştu.

Çocuklarımız için sağlıklı yaşam merkezi

Amaçlarının çocukların gelecekte Avrupa standartlarında sağlıklı yaşam merkezi olan bir kentte yaşamaları olduğunu ifade eden Acar, "İleride bunun sonuçlarını görüp mutlu olacağız. Ayrıca, bisiklet yolları olan bir kent turizmde turizm de her zaman bir adım öne geçiyor" dedi.

"Turizmci Mağdur Olmayacak"

İçmeler’de bazı turistik tesis alanlarının imar planları 5 kat iken 3 kata düşürüldüğünü ve eski imar planına göre yapılmış olan bu beş katlı tesislerin, yeni imar planının üç kata düşmüş olması sebebiyle yaşanan mağduruyetin de giderilmesi için çalışma yaptıklarını ifade den Acar, "Yeni hazırlamış olduğumuz İçmelerin bütüncül imar planı tadilatıyla ilgili çalışmamızın en önemli noktalarından birisi bu. Beş kat tesisini yapmış olan mal sahiplerinin artık üç kata göre hareket etme zorunluluğunu ortadan kaldıran plan çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Belediye Başkanı Ali Acar, mevcut pazar yeri ile ilgili alandaki sorunu çözeceklerini, İçmeler’e çok amaçlı salon yapılacağını, İçmeler plajına özel sarı kum serileceğini,çay bahçesi oluşturulacağını, eski belediye binasını sanat akademisine dönüştüreceklerini söyledi.