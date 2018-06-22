Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı noktalarda denetimlerini aralıksız sürdüren Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akkent’teki polis noktasında şok uygulama yaptı. Uygulama sırasında VİP bir araç durduruldu ve dedektör köpek Oscar ile arama yapıldı. Arama sırasında aracın tavandaki klimasına gizlenmiş halde 40 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan KOM ekipleri, B.Y H.Ü. ve H.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edilecek.VİP aracın klimasında uyuşturucu yakalandı.