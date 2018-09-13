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‘Vip Sınıf' iddiası veliler ile okul yönetimini karşı karşıya getirdi

Muğla’nın Menteşe İlçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu’nda birinci sınıf öğrencilerine yönelik Vip Sınıf oluşturulduğu iddiaları veliler ile okul yönetimini karşı karşıya getirdi.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencilerine yönelik Vip Sınıf oluşturulduğu iddiaları veliler ile okul yönetimini karşı karşıya getirdi.


Bir grup öğrenci velisi, Dumlupınar ilkokulu ek binasını yapan firmanın çocukları ile farklı meslek gruplarına sahip kişilerin çocuklarının en çok tercih edilen öğretmenlerin eğitim verdiği sınıflara verildiğini iddia etti. Eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çeken öğrenci velileri, eğitim yaşamına yeni başlayan çocukların haksızlığa uğradığını dile getirirken, konuyu Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne taşıdıklarını belirterek sınıfların resmi kura yöntemi ile oluşturmasını istediler.

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