Virajı alamayan kamyonun şoförü öldü

Kazada sürücü 33 yaşındaki Serkan Atalay olay yerinde yaşamını yitirdi.

Serkan Atalay yönetimindeki 07 L 3700 plakalı karton yüklü kamyon, Ula çiçekli yolundan Karabörtlen mahallesine iniş esnasında kesin virajı alamayarak sol tarafına yan yattı. Kaza sonrası sürücü yan yatan kamyonun ve kamyon içindeki malzemelerin altında kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri ve 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. Sürücünün olay yerinde yaşamını yitirmesi üzerine Ula Karabörtlen Jandarma Karakol ekipleri yolda önlem aldı. Tek şeritten verilen trafik akışı sonrası Jandarma Olay yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.