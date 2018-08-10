Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 16:32

Virajı alamayan kamyonun şoförü öldü

Muğla’nın Ula ilçesi Karabörtlen mahallesinde karton yüklü kamyon Denizli’den yüklediği kartonları Köyceğiz’e götürürken, rampa aşağı indiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi.

Virajı alamayan kamyonun şoförü öldü

10 Ağustos 2018 16:32

Kazada sürücü 33 yaşındaki Serkan Atalay olay yerinde yaşamını yitirdi.


Serkan Atalay yönetimindeki 07 L 3700 plakalı karton yüklü kamyon, Ula çiçekli yolundan Karabörtlen mahallesine iniş esnasında kesin virajı alamayarak sol tarafına yan yattı. Kaza sonrası sürücü yan yatan kamyonun ve kamyon içindeki malzemelerin altında kaldı.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri ve 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. Sürücünün olay yerinde yaşamını yitirmesi üzerine Ula Karabörtlen Jandarma Karakol ekipleri yolda önlem aldı. Tek şeritten verilen trafik akışı sonrası Jandarma Olay yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç