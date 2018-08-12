Vodafone Red’in 1 yıllık sonuçları açıklandı

Bu ayrıcalıklarla aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 795 bin müşterimiz kullandı. Bu müşterilerimize toplam 440 milyon TL’lik fayda sağladık” dedi.

Bu yıl 8’inci yılını kutlayan Vodafone Red’in son bir yıllık sonuçları düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı. Toplantı Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ve Vodafone Türkiye Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü Sevil Wittmann’ın katılımıyla gerçekleşti. Paylaşılan sonuçlara göre, Vodafone Red son 1 yılda müşterilerine 396 milyon lirası yurt dışı, 40 milyon lirası GSM dışı faydalar, 3,4 milyon lirası içerik servisleriyle olmak üzere yaklaşık 440 milyon liralık ayrıcalık sağladı.

Veri trafiği yüzde 57 arttı

Vodafone Red’liler, son 1 yılda 213,3 milyon GB mobil internet kullandı, 20,5 milyar dakika konuştu ve 3,5 milyar SMS gönderdi. Aylık internet kullanımı ortalama 8,5 GB’a ulaşan Vodafone Red’lilerin veri trafiği ise yüzde 57 arttı.

“Ekonomiye 440 milyon TL’lik katkı sağladık”

Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Yurtdışında da geçerli tarifeler, yurtdışıyla yurtiçi gibi konuşma imkanı, Türkiye’den yurtdışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, Zubizu ve birçok markada indirim gibi ayrıcalıklarla Red’li müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu ayrıcalıklarla aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 795 bin müşterimiz kullandı. Bu müşterilerimize toplam 440 milyon TL’lik fayda sağladık. Sunduğumuz ayrıcalıklarla Vodafone Red’lilerin dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkardıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Red’lilere zaman kazandıracak, onların hayatlarını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Red’lilerin yüzde 96’sı akıllı telefon kullanıyor"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ise Vodafone Redlilerin yüzde 96’sının akıllı telefon kullandığını, yüzde 88’inin 4,5G abonesi olduğunu belirterek, söz konusu kullanıcıların internet tüketiminin de her geçen gün düzenli şekilde artmaya devam ettiğini bildirdi.

Sadece geçen yılla kıyaslandığında yüzde 57’lik bir artış olduğunu kaydeden Baytorun, şunları söyledi: "Bugün ortalama 8,5 gigabyte data tüketiminden bahsediyoruz. Bu, ortalama bir faturalı müşterinin tüketim alışkanlıklarının tam 4 kat fazlasından bahsediyoruz demek oluyor. Böylesine bir dijital kitleden bahsettiğimizde, bu kitlenin beklentileri de ihtiyaçları da her geçen gün değişiyor, gelişiyor.

Şirket stratejisi olarak biz her zaman müşterilerimizi işimizin odağına koyuyoruz ve her zaman yola onların ihtiyaçlarını anlayarak çıkıyoruz. Bu bağlamda pazara hep yenilikler getiren marka olmanın gururunu yaşıyoruz."

‘Her Şey Dahil Pasaport’, kullanıcılarına 245 milyon TL kazandırdı

Bir yıllık sonuçlara göre Vodafone, ‘Her Şey Dahil Pasaport’ kullanıcılarına 45 ülkede, ‘Her Şey Dahil Pasaport - Dünya’ kullanıcılarına ise 104 ülkede tarifelerindeki tüm içeriği tıpkı Türkiye’deymiş gibi kullanma imkanı sunuyor. Son 1 yılda 288 bin kişinin kullandığı ‘Her Şey Dahil Pasaport’ hizmeti, Vodafone Red’lilere bu süreçte 245 milyon TL’lik tasarruf sağladı.

Red’liler, yurtdışını ararken 151 milyon TL tasarruf etti

Son 1 yılda Vodafone Red’lilerin aylık ortalama yüzde 10’u yurtdışını aradı. Kullanıcılar, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 151 milyon TL tasarruf etti.

Red’liler ‘Vodafone Pass’ paketlerini sevdi

Geçen yıl Vodafone Red tarifelerine ‘Vodafone Pass’ paketlerini de entegre eden Vodafone, bu paketlerle tüm abonelerine ayrıcalıklar sundu. ‘Vodafone Pass’ paketlerinde en popüler video, müzik, sosyal medya ve iletişim uygulamaları tarifedeki internetten yemiyor. Böylece, sınır tanımadan Facebook’ta ve Instagram’da gezmek, WhatsApp’ta mesajlaşmak, YouTube’da video izlemek ya da Spotify’da müzik dinlemek mümkün oluyor. ‘Vodafone Pass’ paketleriyle, son 1 yılda 2,2 milyon kişi kotasından yemeden internete girdi ve 38,9 milyon GB mobil internet tüketti.

Vodafone Red’in ilklerine kültür-sanat da eklendi

Vodafone Red, son bir yılda abonelerine kültür-sanat alanında da farklı deneyimler yaşattı. Dijital tiyatro ‘Kürk Mantolu Madonna’ 2017-18 sezonunda Vodafone Red’in katkılarıyla sahnelenirken, Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nde ise dijital sinema seansları ve Sanal Gerçeklik gösterimleri ile Türkiye’de bir ilk’e imza atıldı. Bu kapsamda, Kürk Mantolu Madonna’yı 9 bin Red’li izlerken, İstanbul Film Festivali’ne özel yüzde 50 bilet indirimi ile 5 bin 542 kişi 11 bin 330 bilet aldı ve toplamda 95 bin 800 TL tasarruf sağladı.

‘Vodafone Yanımda’ 150 milyon kez tıklandı

Son 1 yılda toplam 1,9 milyon Red kullanıcısı 150 milyon kez ‘Vodafone Yanımda’yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi.

"Fiber’de sektör olarak birlikte çalışmalıyız"

Toplantı sonunda Deegan ve Baytorun gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’deki mevcut fiberin ortak paylaşımı konusundaki görüşleri sorulan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, "Sektörümüzde fiberle ilgili pek çok paylaşım oluyor. Bildiğiniz gibi, bir yıl önce Vodafone ve Turkcell fiber varlıklarını paylaşma kararı aldı, bunu TÜRKSAT ile genişlettik. Türkiye’de 7 milyonu aşkın haneye ulaşacağız. Elbette daha fazlası olacak.

Türkiye’nin 2023 Ulusal Genişbant Planı’nın hedeflerine ulaşmak istiyorsak bu sayının 10 milyon haneyi geçmesi gerekir. Bu da neredeyse Türkiye’deki hanelerin yarısı ediyor. Bu hanelere 100 Mbps hızları ulaştırmak için fiber altyapıya ihtiyacımız var. Sektör olarak birlikte çalışmalıyız. Türk Telekom ile olan mevcut protokolümüzün yanı sıra Ankara’da, Türk Telekom’un varlıklarını paylaşmak üzere yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Daha fazla fiber için alınacak uzun bir yol var."

"Şu an arama motoru gibi bir odağımız yok"

Baytorun, arama motoru ve müşteri hizmetleri konularında sorulan soruları şu şekilde cevapladı :

"Şu an arama motoru gibi bir odağımız yok, biz farklı servislere odaklanıyoruz. Global markalarla iş birliği bizim için çok kritik ama bunun dışında, güvenli net, güvenli depo, Vodafone TV gibi kendi geliştirdiğimiz inovasyonlarımız var, onlar da ciddi rakamlara ulaşmış durumda. Güvenli net ürünümüzü bugün 800 bin Vodafone abonesi kullanıyor, Güvenli depo 180 bin kullanıcı seviyelerine ulaştı. Müşteri hizmetleri her zaman önceliğimiz, oraya da yatırıma devam ediyoruz, önceliğimiz dijitalleşmeyi oraya da taşımak."