WRC Türkiye Rallisinde sürdürülebilir çevre için örnek uygulama

13-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen müsabaka boyunca, yarış, seyir ve servis noktalarına yerleştirilen yaklaşık 90 adet geri dönüşüm kumbarası, pet toplama kafesi, cam kumbarası, özel atık kumbaraları ve iç mekân geri dönüşüm kutuları sayesinde ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplandı ve 22,5 ton ambalaj atığının geri dönüşümüyle ölçülebilir çevresel yararlar elde edildi. 3 dönümden fazla orman alanının kurtulması, 46 ailenin bir yıllık enerji ihtiyacının karşılanması gibi rakamlarla ifade edilebilecek çevresel yararların yanı sıra, çevre koruma ve geri dönüşüm konularında farkındalık artırıcı etkinlikler gerçekleştirildi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, “Marmaris Belediyesi, ÇEVKO'yla iş birliği içerisinde; Marmaris'in ambalaj ve cam atıklarının geri dönüşümünde örnek şehir olması için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizde toplanan çöplerin yüzde 60'ını geri dönüştürülebilir malzemeler oluşturuyor. Hem doğamıza karşı hassas ve koruyucu olmak, hem de çöpten düşük maliyetli ham madde elde ederek, tekrar ekonomiye kazandırmak noktasında geri dönüşümü çok önemsiyoruz. Bu anlamda Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında yürütülen bu çalışma da bizler için çok önemliydi. Kısa sürede toplanan 22,5 ton ambalaj atığı ile hem çevre adına hem de ekonomik anlamda da önemli bir fayda elde edildi. Bu yüzden işbirlikçi kurumlarla, sosyal sorumluluk ve çevre bilinciyle hareket ederek kampanyamıza katılan tüm bilinçli yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.