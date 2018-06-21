Yaban hayvanları için el ele verildi

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Marmaris Temsilcisi Arzu Sarıtaş, ilçede son aylarda şehre inen yaban hayvanlarının korunması için projesini hayata geçirdi. “Yaban hayvanlarını koruma etkinliği” adı altında Günnücek Orman Kampı’nda bulunan Milli Parklar Müdürlüğü’nde toplantı düzenlendi. Projeye destek veren Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nejmettin Kaya, Marmaris Belediyesi Kent konseyi Başkanı Av. Necmettin Yankol, Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler, Marmaris Hayvan Koruma Derneği Başkanı Tülay Yıldız, Marmaris Milli Parklar Müdürü Fikret Çatalkaya ve ekibi ile katıldı.

Konunun uzmanı İlçe Milli Parklar Müdürü Çatalkaya ve İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Kaya, şehre inen yaban hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmaları anlatarak yasal mevzuatları bildirdi. Belediye temsilcisi Öner ise yaban hayvanlarının şehir merkezine inmemesi için üzerlerine verilecek görevleri imkânlar doğrultusunda yerine getireceklerini bildirdi.

İlk Önlemler Başlıyor

İki saat süren toplantının sonunda görüşler listelenerek acil yapılması gerekenler kurumların temsilcilere bildirildi. Başlangıç olarak özellikle şehir merkezlerinde en çok görünen domuzların inmemesi için sık görülen yerlerde çit ile çevirme kararı alındı. Çöp bidonlarının ağızlarının kapalı tutulması için denetimler artırılacak. Ayrıca yabani hayvanların çöp kovalarını eşelememesi için yere gömülü sistem getirilecek. Halkın yabani hayvanlara karşı bilinçlenmesi için çeşitli sokak ve mahallelere levhalar asılacak. Vatandaşlar, yabani hayvanlara yiyecek vermemesi için uyarı ilanları dağıtılacak. Özelikle yabani domuzların yoğun olduğu yerleşim yerlerinde vatandaşlar gezilerek bilgilendirilmede bulunulacak.

Toplantı hakkında yazılı açıklama yapan ve duyarlı yetkililere teşekkür eden Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Marmaris Temsilcisi Arzu Sarıtaş, “Bu konunun takipçisi olacağım. Kamu Kurum Kuruluş temsilcileriyle birlikte Marmaris’te katma değer vermek için el birliği ile çalışıyoruz. Hem yaban hayvanlarının korunması hem de vatandaşlarımızın güvenliği için adımlarımızı attık. Almış olduğumuz bir dizi kararlarla kısa süre içerisinde yaban hayvanları koruma planımız gerçekleşecektir” dedi.