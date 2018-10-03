Yabancı öğrencilerden hayvan barınağına ziyaret

Muğla'da, yabancı öğrenciler Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Dalyan barınağını ziyaret etti.

Dalyan Mahallesine tatil için gelen İstanbul İnternational Community School'da eğitim gören 34 öğrenci, Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAKDER) barınağına ziyarette bulundu. Öğrencilere, hayvan sevgisi, hayvanları korumanın ve bakımevlerinden hayvan sahiplenmenin önemi hakkında bilgiler verildi.

Ziyarette öğrencileri Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, DOHAKDER Başkanı Mebrure Kuzey Blom ve gönüllüler karşıladı. DOHAKDER Başkanı Blom, derneğin çalışmaları ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi. Dalyan'da yaşayan gönüllüler ve Ortaca Belediyesinin katkıları ile barınağı ayakta tuttuklarını belirten Blom, veteriner ve mama desteği sağladığı için Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'e teşekkür etti.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, gönüllüler ile birlikte hayvanları korumak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yabancı öğrencilerin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Karaçelik; “Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeni ile öğrenciler barınağımızı ziyaret etti. Bu hafta hayvanların korunmasına dikkat çekilmesi açısından önemli bir hafta. Türkiye'deki konsolosluk ve büyükelçiliklerde çalışanların çocuklarının Dalyanımızı ve barınağı ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Yıllardır hem gönüllüler hem de belediye olarak Dalyan barınağına çok ciddi katkılarda bulunuyoruz. Hayvanlarımızı rehabilite etmeye, korumaya çalışıyoruz. Bundan sonrada gönüllüler ile birlikte hayvanlarımızı korumak için elimizden gelen yardımı yapacağız.” diye konuştu.

Okullarında Kanada, Rusya, Irak, İran, Kore, Almanya ve birçok ülkeden öğrenciler olduğunu aktaran İstanbul İnternational Community School öğretmeni Brenda George; “4 günlük Dalyan ziyaretimiz çok güzel geçiyor. Okulumuzdan 34 öğrenci ile bu turu düzenledik. Bölgenin güzelliklerini keşfediyoruz. İztuzu Plajı, Kaunos Antik Kenti, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettik. Öğrencilerimizin, hayvanları sevmenin ve korumanın önemini anlamasını istiyoruz. Onun için Dalyan'da bu güzel barınağı ziyaret ettik. Son olarak bir ilkokulu ziyaret edeceğiz. Öğrencilerimizin buradaki çocukları tanımalarını ve kaynaşmalarını istiyoruz. 5 yıldır okul olarak bu turları düzenliyoruz. Bu bölgede her yıl yeni aktiviteler ile çok güzel zaman geçiriyoruz. Tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini keşfediyoruz. Burada da sokak hayvanlarının korunması öğrencilerimizin çok hoşuna gitti, yetkilileri kutluyorum.” dedi.

Dalyan'nın tarihi, doğası ve kültürü ile çok harika bir yer olduğunu söyleyen öğrenci Emily Nur Acar ise şunları kaydetti;

“Barınağı ziyaret etme şansımızda oldu. Burada hayvanların koruma altına alındığını görmek çok güzel, biz geldiğimizde buradaki personel mamalarını taşıyordu. Köpekler çok tatlı, bu barınakta onlar için çok iyi bir yer, bakımı yapılıyor, yemeklerini yiyebiliyorlar. İnsanlar gelip burada onları sevebiliyor, sahiplenebiliyor. Bence burası harika bir yer.”