Yağlı güreşlerde güldüren kareler

Tarihi Kırkpınar güreşleri öncesi güreşçilerin son provaları niteliğindeki güreşleri Muğla ve çevre illerden 7 bin 500’ün üzerinde izleyici güreşleri izledi.

Sabah saatlerde başlayan ve 13 kategoride yapılan güreşler kıran kıran mücadeleye sahne olurken, zaman zaman güreşçiler ilginç görüntüler de verdi. Rakibinden kurtulmak isteyen güreşçi başka bir güreşçiye sarılarak güreşi sürdürme çabasına girdi. Güreş esnasında hızını alamayan güreşçiler ise seyircilerin arasına daldı.

Başpehlivanlık için Mehmet Yeşil Yeşil ile Ali Yanatma karşı karşıya geldi. Normal sürede birbirlerine üstünlük sağlayamayan başpehlivanlardan Ali Yanatma puanla rakibini yenerek Geleneksel 26’ncı Menteşe Beşpınar Güreşlerinde Başpehlivanı oldu.

Güreşlere katılım ve izleyiciler hakkında bilgi veren Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, “Kavaklıdere Belediyesi olarak bu yıl 26’ncısını düzenlemekte olduğumuz Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerimiz Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban başta olmak üzere 250’den fazla başpehlivanımızın katılımı ile gerçekleşiyor. Doğa harikası Menteşe Yerküpe yaylamızda, doğal güzellikler eşliğinde, güreş alanımızın altında mağaramız var. Bu mağaranın üzerinde Türkiye’nin ender güreş alanlarından birisi olan Menteşe Yerküpe yaylamızda ata sporumuz yağlı pehlivan güreşlerini gelecek nesillere aktarmak için gayret içindeyiz ” dedi.

Geçen yılın tarihi Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, önümüzdeki hafta yapılacak Kırkpınar güreşleri için yaptığı açıklamada, “Kırkpınar için artık bu son provalar. Gelecek hafta Kırkpınar başlıyor. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik Antalya Korkuteli ilçesinde hazırlıklarımızı gerçekleştirdim. Önümüzdeki hafta başlayacak Kırkpınar güreşlerinde inşallah hedefim geçtiğimiz yıl olduğu gibi altın kemeri kuşanmak ve sevenlerime armağan etmek. İnşallah onları utandırmam. Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.