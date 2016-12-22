Yakıt tankında insan kaçaklığı

Yasadışı insan kaçıklığını önlemek amacıyla Sahil Güvenlik Güney Grup Komutanlığı’na bağlı ekiplerin Fethiye’de bir akaryakıt tankerine yaptıkları aramada yakıt tanklarının içi düzenlenerek insan kaçakçılığında kullanıldığı ortaya çıktı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Fethiye Ölüdeniz Gemiler Koyunda akaryakıt tankerinde yaptığı kontrollerde, tankerin yakıt tanklarının kesilerek zeminine halı döşenmek suretiyle göçmen kaçakçılığına uygun hale getirildiği belirlendi. Gemi içinde 2 Türk organizatör şahıs ile birlikte 2 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin bulundu. Olayda adı geçen akaryakıt tankerine el konularak şahıslar savcılığa sevk edildi

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığının kamu düzeninin sağlanması, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve insanların mağduriyetinden kazanç sağlayan göçmen tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği açıklandı.