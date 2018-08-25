Yalçın, Muğla Eğitim Bir-Sen’in başarısını kutladı

Toplantıda konuşan Yalçın, Eğitim Bir-Sen’in Muğla’da elde ettiği başarıyı tebrik etti.

Genel Başkan Yalçın, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in nerede milletin yararı varsa orada olmaya çalıştıklarının altını çizdi. Yalçın, 4. Dönek toplu sözleşmede 258 kazanım elde ettikleri belirterek, “Her gün yeni bir işte, yeni bir uğraştayız. Bir yandan kamu görevlilerinin hakları için uğraşırken, bir yandan da Türkiye emek mücadelesine katığımız değerleri Uluslararası arenaya taşımak için ter döküyoruz. ‘Diğerlerine göre değil, değerlerine göre’ hareket etme felsefesiyle, sendikal çalışmalarımızı 7 kıtaya yayıyor ve emek mücadelemizi uluslararası arenaya da taşıyoruz” dedi.

Ekonomik yaptırımların silaha, doların şantaja dönüştürüldüğü bir dünyada “Erdemli Sendikal Hareket" olarak üyesiyle ülkesinin yanında olan Memur-Sen’imiz sorumluluklarının farkında olduğunu belirten Yalçın, “Memur-Sen ailesi olarak, küresel baronların ve onların ekonomik tetikçileri olarak gördüğümüz bazı uluslararası kuruluşların manüplatif saldırılarına karşı ülkemizin direniş hattına bütün gücümüzle katkı verdiğimizi ilan ediyoruz. Küresel dayatmalara direnecek, 15 Temmuz ruhuyla ekonomik kuşatmaları delecek, yeni bir dünyayı mümkün kılacağız. Memur-Sen olarak milletimizle birlikte sonuna kadar devletimizin yanındayız” dedi.

Yalçın, üye sayısı bakımından en yakın rakibine 616 bine yakın, kalite noktasında rakamlarla açıklanamaz fark attıklarını açıkladı. Yalçın, “Bir milyon üyeli Memur-Sen, kamu görevlilerinin hukukunu ve haklarını, milletimizin egemenliğini, ülkemizin demokrasisini ve bağımsızlığını her türlü riske, tehdide ve ihanete karşı korumaya kararlı olacaktır. Teşkilat programı vesilesiyle Muğla teşkilatımızın başarısını tebrik ediyor, Önder Uçak başkanımızın şahsında emekleri için tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Sendikamızı büyütmeyi sürdüreceğiz”

Toplantıda konuşan Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Genel Başkanımızın aramızda bulunmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Uçak, “Göreve geldiğimiz 2014 yılında Bin 791 üye sayısı ile Eğitim Bir-Sen’in yetkisiz bir sendika iken, bir buçuk yıl sonra üye sayısını 3 bin 723 çıkardık ve ilk defa yetkili sendika olduk. Zirvenin emekçileri ile önümüzdeki dönem de yola devam kararı aldık. Teşkilatımız ile yaptığımız istişare sonrası kendilerinden aldığım güçle Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanlığına tekrar adaylığımı açıkladım. Özgür ve özgün sendikal mücadele anlayışı ile teşkilatımızı büyütmeyi sürdüreceğiz” dedi.