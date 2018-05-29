Yalıkavakspor yöneticilerinden Başkan Kocadon’a ziyaret

Ziyarete, Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, Asbaşkan Selim Yıldız ile birlikte diğer kulüp yöneticileri katıldı.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, “Takımımız bu sene ligi üçüncülük ile tamamlayarak, önümüzdeki sene Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Bu anlamda, bayan hentbol takımımızın kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalara şimdiden başladık. Umarım mücadelemizin karşılığını alırız ve Bodrum’a yakışan başarılar elde ederiz. Biz bugün gerçekleştirdiğimiz ziyarette başkanımız Mehmet Kocadon’a bize vermiş olduğu desteklerden ve bizi hiç yalnız bırakmadığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Yalıkavak Spor Kulübü Bayan Hentbol takımının Süper Lig’e çıkmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Spora verdiğimiz destekler karşısında çocuklarımızın böylesi güzel başarılar elde etmesi beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Siz yöneticilerinde çocuklarımıza destek olmanızdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha anladım ki bizler spora destek verdikçe çocuklarımız mücadele etme ruhundan hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. Ben bu başarı için tekrardan hepinizi kutluyorum. Gelecek sezon için siz yeni yönetim kuruluna ve oyuncularımıza başarılar diliyorum” dedi.