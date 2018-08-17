Yamaç paraşütüyle atlayan tatilcilerin zor anları

Ölüdeniz Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Babadağ’dan tandem (ikili) uçuş yapan turistler, Ölüdeniz manzarasının yanı sıra pilotların yaptığı akrobasi hareketle adrenalin ve korku dolu anlar yaşıyor. Tatilcilerin gökyüzünde bağırmaları ve yalvarmaları, paraşüt pilotları tarafından aksiyon kamera ile görüntülendi.

Aşağı bakamayan, paraşütün kemerlerine sımsıkı tutunan tatilci, "Ağabey yeter. Abiiii. Abi öldüm, bayıldım diye bağıran tatilcinin Korkusu bir türlü geçmedi. Pilotun spiral (hızlı dönüş) hareketi sırasında ise tatilci bağırırken kendinden geçti.

Paraşüt pilotu Hasan Kaval, “Bu sene sezon çok daha iyi geçiyor. Babadağ’da teleferik çalışması var ve herkes onun açılışının bitmesini bekliyor. Turist sayısı çok fazla arttı. Herkesin uçuş yapmaya merakı var ve herkes bu adrenalini tatmak istiyor” dedi.

Yamaç paraşütü yapan herkesin adrenalin yaşamak istediğini ifade eden paraşüt pilotu Kaval “Adrenalini herkes istiyor. Bizde onlara akrobasi hareketi yapıyoruz. Akrobasi hareketi yaptığımız zaman uçuş yapanlarda bir yerden düşüyormuş gibi boşluk hissi oluşuyor. Bu hareketler hiçbir zaman tehlikeli değildir. Tandem yamaç paraşütü en güvenli sporlardan bir tanesidir. Çünkü yolcu uçuruyoruz ve hiçbir zaman riskli hareketlere girmiyoruz. Ölüdeniz’de bunun için çok uygun bir yer” diye konuştu.

Gökyüzünde yamaç paraşütü yapıldığı anda kimi vatandaşlar oldukça sakin olurken kimi vatandaşların da çığlık çığlığa kaldığını belirten Kaval “İnsanlar adrenali çok seviyor. Özellikle bunu istiyorlar. İnsanlar akrobasi için uçmak istiyor. Bu hissi daha önce yaşamamış insanlar gözlerini dünyaya yeni açan bir bebek gibi meraklı bakıyorlar. O yüzden ilk zamanlar korkuyor gibiler ama aradan biraz zaman geçtikten sonra adrenali daha çok yaşamak istiyorlar. Bazıları da kendinden olmadan çığlıklar atabiliyor. İnmek istiyor ama indikten sonrada tekrar uçmak istiyor. O adrenali tekrar yaşamak istiyor. Bu bağımlılık gibi bir duygu. Bu adrenali yaşayan insanlar daha sonra tekrar gelip yamaç paraşütüyle uçuyor” şeklinde konuştu.