Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 14:38

Yanan kamyondan son anda kurtuldu

Bodrum-Milas Karayolu’nda seyir halinde olan boş plastik kasa yüklü bir kamyon aniden alev aldı.

Yanan kamyondan son anda kurtuldu

15 Ağustos 2018 14:38

Yanan kamyondan araç sürücüsü canını son anda kurtarırken, meydana gelen olayda araç kullanılamaz hale geldi.


Bodrum-Milas Karayolu, Milas Şehir Mezarlığı mevkiinde meydana gelen olayda M.F. idaresindeki boş plastik kasaları taşıyan 48 VS 592 plakalı kamyon, bilinmeyen bir nedenle aniden motor bölümünden alev aldı. Araç sürücüsü M.F. durumu son anda fark etmesiyle aracını yol kenarına çekerek yanan araçtan uzaklaştı.


Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Bodrum-Milas karayolunda ulaşım yaklaşık yarım saat sağlanamazken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçtan yükselen alevlere müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.


Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu araçtaki yangın tamamen söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç