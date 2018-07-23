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23 Temmuz 2018 13:50

Yangın mahalleliyi alarma geçirdi

Milas’ın Günlük Mahallesi’nde yerleşim yerine yakın bir alanda çıkan yangın, mahalle sakinlerini alarma geçirdi.

Yangın mahalleliyi alarma geçirdi

23 Temmuz 2018 13:50


Milas’ın Günlük Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yerleşim yeri içerisinde çıkan yangın, mahalleliye zor anlar yaşattı. Mahalle halkının erken ihbarı ve müdahalesi, yangının büyümesini engelledi.


Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine Milas Orman İşletme Şefliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangının evlere yakın olması nedeniyle jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde tedbir aldı.


Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.




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