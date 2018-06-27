Yangın, tarım arazisinde başlayıp ormana sıçradı

Yerleşim alanlarını da tehdit eden yangında 40 hektar ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.45 sıralarında Seydikemer ilçesi İzzettin Mahallesi Boğaziçi-Dodurga yolu mevkiinde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ziraat alanında başlayıp orman sahasına sıçrayarak İzzettin köyüne doğru devam eden yangına Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahale saat 14.55’de yapıldı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 1 uçak, 3 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 6 teknik personel, 5 memur ve 47 söndürme işçisiyle havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edildi. Bölge sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yanlık saat 16.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı.

Yaklaşık 40 hektar ziraat arazisi ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangında söndürme ve soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre ihmal ve dikkatsizlikten meydana geldiği tespit edilen yangının faili araştırılıyor.