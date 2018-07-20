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20 Temmuz 2018 15:18

Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Milas Kapalı Cezaevi’nde, gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

20 Temmuz 2018 15:18


Milas Kapalı Cezaevi’nde, gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı düzenlendi. Yangın alarmı verilmesinin ardından cezaevine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis görevlileri ve sağlık ekibi sevk edildi. Tatbikat sırasında jandarma cezaevinde, polis ise çevredeki yollarda güvenlik önlemi aldı.


Tatbikatta senaryo gereği çıkarılan yangına itfaiye ekipleri müdahalesi sırasında kurum çalışanlarına da uygulamalı eğitim verildi. Ayrıca kurumda her hangi bir nedenle olabilecek olaylara karşı yapılması gerekenler ile alınması gereken tedbirler kurum çalışanlarına tatbikat esnasında uygulamalı olarak gösterildiği belirtildi.




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