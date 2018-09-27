Yangına 42 araçla anında müdahale ettiler

Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’un Hayıtlı Mahallesindeki yangına 42 araç, 95 personel ile müdahale etti.
Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'un Hayıtlı Mahallesindeki yangına 42 araç, 95 personel ile müdahale etti. Yangın,2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; Bodrum'un Hayıtlı Mahallesi Palamut mevkiindeki ormanlık alanda 11.05'te yangın çıktı. Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Mumcular Şefliği alınan ihbarın ardından 11.15'te yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ormanlık alanda yaşanan yangına 1 İlk Müdahale Aracı, 5 pikap, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 2 uçak, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı ile 85 söndürme işçisi, 8 teknik personel, 2 memur müdahale etti.
Toplamda 42 araç ile 95 personelin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 3 dönümlük arazinin zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.