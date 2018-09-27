İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangına 42 araçla anında müdahale ettiler

Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’un Hayıtlı Mahallesindeki yangına 42 araç, 95 personel ile müdahale etti.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'un Hayıtlı Mahallesindeki yangına 42 araç, 95 personel ile müdahale etti. Yangın,2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum'un Hayıtlı Mahallesi Palamut mevkiindeki ormanlık alanda 11.05'te yangın çıktı. Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Mumcular Şefliği alınan ihbarın ardından 11.15'te yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ormanlık alanda yaşanan yangına 1 İlk Müdahale Aracı, 5 pikap, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 2 uçak, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı ile 85 söndürme işçisi, 8 teknik personel, 2 memur müdahale etti.


Toplamda 42 araç ile 95 personelin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 3 dönümlük arazinin zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.