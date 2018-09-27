Yangına 42 araçla anında müdahale ettiler

Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'un Hayıtlı Mahallesindeki yangına 42 araç, 95 personel ile müdahale etti. Yangın,2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Bodrum'un Hayıtlı Mahallesi Palamut mevkiindeki ormanlık alanda 11.05'te yangın çıktı. Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Mumcular Şefliği alınan ihbarın ardından 11.15'te yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ormanlık alanda yaşanan yangına 1 İlk Müdahale Aracı, 5 pikap, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 2 uçak, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı ile 85 söndürme işçisi, 8 teknik personel, 2 memur müdahale etti.

Toplamda 42 araç ile 95 personelin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 3 dönümlük arazinin zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.