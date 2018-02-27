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27 Şubat 2018 19:06

Yanlış anlaşılmalar ve anlamalar semineri

Bodrum Belediyesi tarafından, personeline “Yanlış Anlaşılmalar ve Yanlış Anlamalar” konulu seminer verildi.

Yanlış anlaşılmalar ve anlamalar semineri

27 Şubat 2018 19:06


Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri sürüyor. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Koordinatörü Mehmet Kocair tarafından verilen seminerde belediye personelinin mesai içerisinde karşılaşabileceği yanlış anlama, anlaşılma ve yorumlanma durumlarının önüne geçmek için gerekli bilgiler aktarıldı. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminere birim müdürleri, birim sorumluları ve belediye personeli katıldı.


Mehmet Kocair sunumunda, belediye personeline yanlış anlama ve anlaşılmaların önüne geçmek için; empatiyi, hoşgörüyü, karşıdakini dinleyebilmeyi, meramı net, sade ve yalın olarak aktarabilmenin önemine vurgu yaptı. Kocair, bunların yapıldığı takdirde başarıya ulaşılabilmenin mümkün olduğunu dile getirerek, yanlış anlama ve anlaşılmaların yol açtığını iletişim kazalarını örneklerle anlattı.


Yaklaşık 2 saat süren seminere katılan 120 kişiye katılım sertifikası verildi.




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