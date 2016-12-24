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24 Aralık 2016 12:42

Yapı market cayır cayır yandı

Yapı market cayır cayır yandı

24 Aralık 2016 12:42

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bir yapı market, çıkan yangında küle döndü. Marketteki tiner, boya ve diğer yanıcı, parlayıcı maddeler nedeniyle zaman zaman yaşanan şiddetli patlamalar, itfaiye ekibinin müdahalesini güçleştirdi.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Yalıkavak Mahallesi Gökçebel Mevkii’nde bulunan bir yapı markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler tüm iş yerini sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında çevrede büyük korku ve panik yaşandı.
Marketteki tiner, boya ve diğer yanıcı, parlayıcı maddeler nedeniyle zaman zaman yaşanan şiddetli patlamalar, itfaiye ekibinin müdahalesini güçleştirdi. Bir süre kontrol altına alınamayan alevler Turgutreis Mahallesi ve Bodrum’dan gelen arazöz takviyesi ile güçlükle söndürülebildi. İçerisinde yangın esnasında kimsenin olmadığı öğrenilen iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Gökçebel Mevkiinde yaşamını sürdüren Hakan Ellidokuzoğulları olay anını şu sözlerle anlattı:
"İlk bir kaç patlama sesi duydum, onun üzerine kalktım. Ben de hemen yan tarafta oturuyorum zaten. Komşum da benimle beraber kalkmış, hemen itfaiyeyi aradı. Burası yapı market olduğu için boya ve yanıcı maddeler çok. Onun için böyle büyük bir yangın oldu" dedi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.



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