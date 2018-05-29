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29 Mayıs 2018 14:38

Yaralı köpeğin vücudundan çıkanlar şok etti

Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde tüfekle vurulmuş halde bulunan köpek, tedavi altına alındı.

Yaralı köpeğin vücudundan çıkanlar şok etti

29 Mayıs 2018 14:38

Ameliyat edilen köpeğin vücudundan çok sayıda saçma ve fişek parçası çıkarıldı.


Sabah saatlerinde Mumcular Mahallesi’nde tüfekle boyun kısmından vurulmuş bir köpek gören vatandaş, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaralı köpeği Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirdi. Bakımevinde köpeği ameliyata alan veterinerler hayvanın boyun kısmından çok sayıda saçma ve fişek parçası çıkardı. Dinlenmeye alınan hayvanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, "Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi veteriner hekimleri sevgili Ayşe Elvan Canbakan ve Buse Esra Erkuşöz ellerinden geleni yaptı. Durumu kritik, inşallah yaşar. Hayvana karşı yapılan şiddet suç kapsamına alınmadıkça daha çok canlar yanacak” ifadelerini kullandı.




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