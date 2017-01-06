Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 15:55

Yardım TIR’ları yola çıktı

Yardım TIR’ları yola çıktı

06 Ocak 2017 15:55

Halep için başlatılan ‘Yardım TIR’ı’ kampanyası kapsamında giyim, battaniye ve gıda paketinin bulunduğu iki TIR Muğla’nın Menteşe İlçesi’nden yola çıktı. Kampanya kapsamında 959. ve 960. TIR yola çıkmadan önce Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Hayrat Vakfı İl Temsilcisi Mehmed Hüsnü Semiz, İl Müftüsü Abdurrahman Koçak kampanyaya destek veren STK’ların temsilcileri katıldı.
Halep için başlatılan kampanya ile ilgili konuşan Muğla Hayrat Vakfı İl Temsilcisi Mehmed Hüsnü Semiz, “Mazlum ve mağdur Halepli kardeşlerimiz için oluşturduğumuz iki tır yardım malzemesini göndereceğiz. Öncelikle bu yardımların toplanmasına destek veren başta Türkiye Diyanet Vakfına, Gençlik Kollarımıza, İlim Yayma Cemiyeti, Memur-Sen ve Yeşilay Derneklerimize ve Muğla halkına teşekkür ediyorum. Hayrat yardım olarak bu göndermiş olduğumuz 959 ve 960. TIR’lar, Muğla olarak geçen hafta Fethiye ve Marmaris’ten 6 TIR gönderdik. Menteşe olarak kış şartlarının ağırlaştığı Suriye’deki çadır kentlere 2 TIR kömürü ise yine geçen hafta gönderdik. Bu yardımları zalimlerin bombardımanı altındaki Halep’ten kaçan ve Suriye’de sınıra yakın bölgede İdlib’teki kardeşlerimize ulaştıracağız. Şu an sınırın öbür tarafında 23 depo ofisimiz var. 112 gönüllümüz burada yardımları 35 çadır kente ulaştırıyor. Bu yardımların yapılmasına vesile olan Muğla halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.
Birlik olunması gerektiğini kaydeden Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, “Geçtiğimiz gün gerçekleşen hain saldırıda 2 şehidimiz var. Görüntülerden apaçık planlanmış olduğu belli. Bu artık Laikliğe, mezheplere, Atatürkçülüğe, Ak Parti’ye yapılan bir saldırı değil. Topyekûn Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan bir saldırı. Ufak tefek siyasi sürtüşmeleri bir kenara bırakıp birleşmeliyiz. Bu yardımlar çok önemli. Biz sadece kendi sınırlarımıza hapsedilemeye çalışıyoruz. Ama bizler sınırların dışına çıkıp oradakilere yardım ediyoruz” dedi.
“Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanındayız” diyen Vali Yardımcısı Kamil Köten, “Geçtiğimiz gün hain saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeşlerimize sıkılan kurşunlar, bu TIR’lara sıkılan kurşunlardır. Dünyanın neresinde olursa olsun bizler mazlumun yanındayız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini kaydederek dua okudu. Dua okunmasının ardından yardım TIR’ları Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanı’ndan yola çıktı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç