Yasadışı bahis şüphelileri adliyeye sevk edildi

Şubat ayından bu yana devam eden takip sonrası bir grup şahsın yasadışı bahis oynattıkları bilgisine ulaşılmasının ardından soruşturma başlatılmış, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen yasadışı bahis operasyonu kapsamında Muğla, İzmir ve Denizli illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alınmıştı. Şahısların evlerinde ve işyerinde yapılan aramalarda 100 ün üzerinde cep telefonu ve bilgisayara el konuldu. Operasyonda İlk aşamada 43 bin TL ele geçirildi.

Kapalı devre bahis operasyonu kapsamında ilk etapta 43 bin TL nakit para ele geçirilirken, sanal ortamda dönen paranın yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Operasyonda yasadışı bahis oynadıkları tespit edilen 26 kişiye kişi başı 5 Bin TL olmak üzere toplamda 130 bin TL para cezası kesildi. Yasa dışı bahis oynatan 34 kişi 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar.