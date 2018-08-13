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13 Ağustos 2018 00:20

Yaşlı adam evinde kanlar içinde bulundu

Bodrum’da yaşayan 57 yaşındaki Hızır Takış evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Yaşlı adam evinde kanlar içinde bulundu

13 Ağustos 2018 00:20


Bodrum’un Koyunbaba Mahallesi’nde yaşayan 57 yaşındaki Hızır Takış evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Bir sitede yaşamını sürdüren Takış’dan haber alamayan yakınları Jandarma ekiplerine bilgi verdi. İhbarı alan ekipler Takış’ın evine gitti. Kapıyı çalan ekipler, televizyonun açık olduğunu fark etti. Balkondan eve giren ekipler oturma odasından Takış’ı kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ilk incelemelerinde yaşlı adamın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Takış’ın defalarca bıçak darbesi alarak öldürüldüğü ve evine zorla girilmediği öğrenildi. Takış’ın cansız bedenini inceleyen jandarma ve cumhuriyet savcısı kesin ölüm sebebini öğrenmek için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı, bir kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.




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