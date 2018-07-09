Geçtiğimiz gün Turgutreis karayolunda, Bodrum’dan Turgutreis istikametine seyir halinden olan Tayfun A. idaresindeki 48 BM 200 plakalı otomobil, yoldan karşıya gecen 52 yaşındaki Alkan Gür’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Gür, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen trafik ekipleri yolu tek şeritten verince metrelerce trafik kuyruğu oluştu. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından şahsın cenazesi Bodrum Devlet Hastanes morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın orta refüjde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hızlı bir şekilde gelen aracın çarpmasıyla yol kenarına fırladığı anlar görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.