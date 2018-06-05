Yaşlı çiftin çantasını çalan 2 kişi yakalandı

Olay, Marmaris Armutalan Mahallesi 282 sokakta, bir apartman girişinde meydana geldi.

2 kişinin sahilde şezlong altında çanta sakladığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Çantada yapılan aramada Bulgaristan uyruklu İvan Kostov Yovcheva(70) ve Daima Geogvieva Yovcheva(68) çiftinin pasaportu çıktı. Polis, Armutalan Mahallesi’nde ikamet eden Bulgar çiftin evine giderek görüşme yaptı. Yapılan görüşmeler sonucunda poliste hırsızlık suçundan kaydı bulunan F.B.(20) ve A.B.(18) şüphelilerin eşkâlleri tespit edildi. Mahallenin üç sokak ilerisinde dolaştığı tespit edilen 2 şüpheli, polisin kovalamacısı sonucu yakalandı. Asayiş büro amirliğinde ifadeleri alınan şüpheliler, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Daha sonra şüphelilerin parmak izi çantanın üzerinde çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan F.B. ve A.B. “kapkaç” suçundan mahkemeye çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.