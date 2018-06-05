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05 Haziran 2018 19:28

Yaşlı çiftin çantasını çalan 2 kişi yakalandı

Marmaris’te yerleşik yaşayan Bulgaristan uyruklu yaşlı çiftin çantalarını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçan 2 kişi polis tarafından yakalanarak mahkemeye çıkartıldı.

Yaşlı çiftin çantasını çalan 2 kişi yakalandı

05 Haziran 2018 19:28



Olay, Marmaris Armutalan Mahallesi 282 sokakta, bir apartman girişinde meydana geldi.


2 kişinin sahilde şezlong altında çanta sakladığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Çantada yapılan aramada Bulgaristan uyruklu İvan Kostov Yovcheva(70) ve Daima Geogvieva Yovcheva(68) çiftinin pasaportu çıktı. Polis, Armutalan Mahallesi’nde ikamet eden Bulgar çiftin evine giderek görüşme yaptı. Yapılan görüşmeler sonucunda poliste hırsızlık suçundan kaydı bulunan F.B.(20) ve A.B.(18) şüphelilerin eşkâlleri tespit edildi. Mahallenin üç sokak ilerisinde dolaştığı tespit edilen 2 şüpheli, polisin kovalamacısı sonucu yakalandı. Asayiş büro amirliğinde ifadeleri alınan şüpheliler, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Daha sonra şüphelilerin parmak izi çantanın üzerinde çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan F.B. ve A.B. “kapkaç” suçundan mahkemeye çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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