Yaşlı kadını kapkaççının elinden vatandaş kurtardı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında yaşlı bir kadının çantasını kapkaç yöntemi ile gasp eden zanlı, polis tarafından yakalandı.Şüpheli kendisini kovalayan vatandaşı atlatamayınca çantayı bırakarak kaçtı.

Olay, Kemeraltı mahallesi 112 sokakta bir kreşin önünde meydana geldi. 72 yaşındaki Dudu Arslan sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin kapkaçına uğradı.Zanlıya direnen kadın çığlık atarak etraftan yardım istedi. Bu sırada kadını yere düşürüp yaralayan kapkaççı, çantayı alarak kaçmaya başladı. Kadının imdadına yetişen bir kişi zanlıyı kovalamaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheli şahıs kendisini kovalayan kişiden kurtulamayacağını anlayınca çantayı sokağa fırlatıp kaçtı.

İçinde Dudu Arslan’ın bir miktar parası ve özel eşyalarının bulunduğu çantayı alan vatandaş, yaşlı kadına teslim etti. Elinden ve başından yaralanan kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis güvenlik kameralarından yola çıkarak kapkaç olayını gerçekleştiren kişinin 21 yaşındaki K.G olduğunu belirledi. Evine baskın düzenlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı. K.G’nin 3 ayrı şuçtan aranması bulunduğu tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G , yağma suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.