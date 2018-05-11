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11 Mayıs 2018 14:58

Yatağan açıkyüzme havuzu ve spor salonu tamamlanıyor

Eylül 2017’de yapımına başlanan Yatağan Açık Yüzme Havuzu ve Spor Salonu yıl sonunda tamamlanarak bölgeye kazandırılacak.

Yatağan açıkyüzme havuzu ve spor salonu tamamlanıyor

11 Mayıs 2018 14:58

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yatağan’a kazandıracağı açık yüzme havuzu ve spor salonu 7 bin 114 metre karelik alana yapılıyor. İçerisinde 25x33 metrelik özel su topu ölçülerinde havuz bulunduran tesiste fitness, pilates, seminer ve toplantı salonları ile personel, hakem, soyunma odaları ve kafeterya yer alıyor. 2018 yılının sonlarında vatandaşların kullanımına sunulacak olan tesis 5 milyon 981 bin TL’lik yatırımla tamamlanacak.


Ziyaretler için Yatağan’a giden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Yatağan Açık Yüzme Havuzu ve Spor Salonu Tesisi inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi. Gürün “Muğlamız birbirinden değerli ve güzel 13 ilçeye sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde hizmetlerimiz ve yatırımlarımızla vatandaşlarımızın daha çağdaş, modern bir şehirde yaşamasını sağlamak için çalışıyoruz. Yatağan ilçemizde yapımı devam eden açık yüzme havuzu ve spor tesisimizden sadece Yatağan ilçemizde yaşayanlar değil, Menteşe, Milas ve diğer ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Farklı spor aktivitelerinin yapılabileceği tesisimiz ayrıca vatandaşlarımızı bir araya getirecek ve hemşerilik duygularını arttıracak. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz güzel Muğlamız hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.




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