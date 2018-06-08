Yatağan’a 70 milyonluk yatırım

Yapım için çalışmalara uzun zaman önce başlanan fakat son aşamaya getirilemeyen Yatağan Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasında, mutlu sona ulaşıldı. Düzenlenen törenler kapsamında, yeni hastanenin yapılacağı yerde düzenlenen törende, inşaat çalışmalarına başlandı.

Yapımı yılan hikâyesine dönen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksek Okulu’nun yarım kalan inşaatının tamamlanması için de çalışmalar başladı. Yeni hizmet binasının yapılacağı alanda düzenlenen törende, kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan okulda kazma sesleri yeniden yükseldi.

İki törenin yanı sıra ilçedeki eğitimin çıtasını yükselten Yatağan Sağlık Meslek Lisesi ve 100 yataklı öğrenci yurdu ile yıkıldıktan sonra yeniden yapılan Yatağan Belediyesi’nin logosundaki İtalyan yapımı tarihi Demir Köprü de hizmete girdi.

Hastane inşaatının başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, ilçedeki görevi başladığı günden bu yana AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin’in gayretleri sonucunda birçok hizmetin Yatağan’a kazandırılmasına tanık olduğunu söyledi. Hizmetlerin Yatağan’a kazandırılması için Tekin ile birlikte Ankara yollarını aşındırdığını belirten Çiçek, hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduğunu belirtti.

42 milyon 850 bin liraya 118 yataklı hastane

Kaymakam Çiçek, “İlçemiz Yeni Mahalle eski Aydın yolu mevkiindeki taşınmaz üzerine 118 yataklı devlet hastanemizin yapım işi sözleşmesi 17 Nisan 2018 tarihinde 42 milyon 850 bin lira bedel karşılığında yüklenici firma ile imzalandı. Bakanlığımız tarafından görevlendirilen kontrol heyeti ise 4 Mayıs 2018 tarihinde şerhli olarak yer teslimini yaptı. Yapı ruhsatı ile alakalı Yatağan Belediyesi’nin işlemleri devam etmekte. Belediye başkanımıza süreci başlattığı için teşekkür ediyorum” dedi.

10 yıldır bekleyen inşaat tamamlanacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu binası ikmal inşaatı töreninde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, eğitime ve sağlığa yapılan yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Harmandar, “Yatağan Meslek Yüksek Okulumuzun bu inşaatı maalesef gecikti. Burada okulumuz yapılalı 10 sene oldu. Ancak şu anda sanayi içerisinde küçük bir binada eğitimimizi zorluklarla sürdürüyoruz. Bu görmüş olduğunuz temel 2008 yılında atılmıştır. İmkan bulamadık. ‘Artık yeter’ diyerek vekillerimiz ile buranın yatırım programına alınmasına ve ödenek sağlanabilmesine büyük bir gayret gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program sayısı artabilir

Harmandar, yeni Yatağan Meslek Yüksek Okulu’nun 6 bin metrekare kapalı alanı içerisinde 9 derslik, 5 laboratuvar, 500 kişilik amfi, kütüphane, sığınağı ve yönetim binasıyla hizmet vereceğini anlatarak, şöyle konuştu:

“Şu anda 560 öğrencimiz var. Ancak bu okulumuz faaliyete geçtiği zaman 3 katı gencimiz eğitim görecek. 3 programımız var burada. Elektrik, inşaat teknolojileri ve doğal yapı taşları teknolojisi programları. Fakat buraya en az 4-5 tane daha yeni program açılması söz konusu olacaktır. Bu inşaatımızı 7 ay 210 gün sonra teslim alacağız ve öğrencilerimiz burada daha güzel imkanlarda eğitim öğretim görecekler”

Programların ardından, törenlere katılan heyet, yapımı tamamlanan modern Sağlık Meslek Lisesi, 100 yataklı lüks öğrenci yurdu ve yıkıldıktan sonra yeniden yapılarak restore edilen Demir Köprü’de incelemelerde bulundu.

Düzenlenen törenlere, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, Yatağan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Ocak, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, CHP İlçe Başkanı Kemal Özler, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.