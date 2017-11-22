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22 Kasım 2017 09:48

Yatağan’da 7 Suriyeli kaçak ve organizatör yakalandı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan araçta birer kadın ve çocuk ile 5 Suriyeli kaçak yakalandı.

Yatağan’da 7 Suriyeli kaçak ve organizatör yakalandı

22 Kasım 2017 09:48

Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda Bodrum ilçesinden deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmaya çalışan kaçakları taşıyan araçların bölgeye yaklaştığı bilgisine ulaştı.


Bunun üzerine şüpheli araçlardan biri durduruldu, peşlerindeki 3 araç ise dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçmayı başardı. Kaçan araçların bulunması için çalışma başlatıldı.


Ekipler tarafından araçta yapılan incelemenin ardından üzerlerinden pasaport veya kimlik çıkmayan biri kadın, biri çocuk olmak üzere 7 Suriyeli kaçağı yakaladı. Kaçakların yurtdışına kaçışını organize ettiği öğrenilen araç sürücüsü Mevlüt A. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.


Yakalanan kaçakların polis merkezindeki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.




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