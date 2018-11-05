Yatağan'da nefes almak güçleşti

Muğla Yatağan'da yaşanan hava kirliliği nedeniyle nefes almak güçleşti. Özellikle geceleri tüm şehre ve karayoluna çöken ağır koku sadece bölgede yaşayanları değil, Yatağan'dan geçenleri de rahatsız etmeye başladı.

Muğla ve Bodrum karayolu üzerinden bulunan Yatağan ilçesinde akşam saatlerinde insanlar dışarı çıkmaya korkar oldu. Gece saat 22:00'den sonra nefes almanın zorlaştığı şehirde hava kirliliği ile birlikte çevreye ağır bir koku da yayılıyor. Adeta balata yanığı kokusunu andıran koku nedeniyle sadece şehirde yaşayanlar değil karayolunu kullananlar bile zor anlar yaşıyor. Bazı vatandaşlar kokunun Yatağan'da bulunan termik santralden kaynaklandığını ileri sürerken, bazı vatandaşlar ise mermer ocaklarından kaynaklandığını iddia ediyor. Koku nedeniyle bölgede özellikle geceleri insanlar nefes almakta zorlanıyor.