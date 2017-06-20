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20 Haziran 2017 11:01

Yatağan’da uyuşturucu operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürme hazırlığında olduğu ileri sürülen şüpheliyi Yatağan’da düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı.

Yatağan’da uyuşturucu operasyonu

20 Haziran 2017 11:01


Edinilen bilgiye göre, Yatağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve piyasaya uyuşturucu sürme hazırlığında olduğu öğrenilen E.S. isimli şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 31 gram esrar maddesi, 4 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan E.S. isimli şüphelinin daha önce uyuşturucu ile ilgili bir sabıkasının bulunmadığı öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından Yatağan’da adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.




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