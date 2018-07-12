Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 16:44

Yatağanda uyuşturucu operasyonu

-Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yatağan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yatağanda uyuşturucu operasyonu

12 Temmuz 2018 16:44

1 firari şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yatağan ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı ihbarı alınması üzerine 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı gereğince T.T., H.G. ve M.G. isimli şahısların evlerinde yapılan eş zamanlı arama sonucu 160 gram esrar maddesi, 800 adet kenevir bitkisi tohumu, 139 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 8 adet tarihi sikke ve obje, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 adet dolu fişek, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 1 adet pala, 5 adet bıçak ele geçirildi. Jandarma tarafından 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 firari şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç