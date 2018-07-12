Yatağanda uyuşturucu operasyonu

1 firari şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yatağan ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı ihbarı alınması üzerine 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı gereğince T.T., H.G. ve M.G. isimli şahısların evlerinde yapılan eş zamanlı arama sonucu 160 gram esrar maddesi, 800 adet kenevir bitkisi tohumu, 139 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 8 adet tarihi sikke ve obje, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 adet dolu fişek, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 1 adet pala, 5 adet bıçak ele geçirildi. Jandarma tarafından 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 firari şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.