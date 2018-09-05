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05 Eylül 2018 13:34

Yayaya çarpmamak için direksiyon kırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yola çıkan yayaya çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırdığı otomobil, takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Yayaya çarpmamak için direksiyon kırdı: 1 ölü, 2 yaralı

05 Eylül 2018 13:34

Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Fethiye-Muğla Karayolu Ortaca Yerbelen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalaman’dan Ortaca istikametine seyir halindeki 35 AR 2400 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Korkmaz, karşıdan karşıya geçmek için yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.


Çarpmanın etkisiyle sürücü Korkmaz ile yanında yolcu olarak bulunan Hülya Akdeniz ve yaya Serhat Ünal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları araçtan çıkardı.


112 ekipleri ilk müdahalenin ardından sürücü Korkmaz’ı Ortaca Devlet Hastanesi’ne, Akdeniz ve Ünal’ı ise Yücelen Hastanesi’ne kaldırdı.


Ağır yaralanan araç sürücüsü Hakan Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.


Kazada hayatını kaybeden Korkmaz’ın Ortaca Cumhuriyet savcılığı katibi, yaralanan Akdeniz’in ise Cumhuriyet Savcılığı adli yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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