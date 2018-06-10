YDA Dalaman Havalimanı’ndan sivil havacılığın gelişimine katkı

Ayaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen Eğitim ve İş Birliği Protokolü toplantısı YDA Dalaman Havalimanında yapıldı.

Sivil Havacılık sektörünün gelişimine çok yönlü destekler veren YDA Dalaman Havalimanı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile İmzaladığı Eğitim ve İş Birliği Protokolüyle katkılarına bir yenisini daha ekledi.

Toplantı da üstlendikleri eğitim faaliyetleri kapsamında Sivil Havacılık İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Güvenliğine yönelik eğitimler konusunda sektörde önemli başarılara imza atmış köklü işletmelerden birisi olan YDA Dalaman Havalimanından 14 alanda destek almak üzere ziyarete geldiklerini belirten Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Tamer Yılmaz faydalanmak istedikleri bilgi birikimleri ve eğitim verilmesini talep ettikleri dersler konusunda dileklerini iletti.

Yapılan görüşmeler sonrasında Eğitim ve İş Birliği Protokolü Ayaz ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Tamer Yılmaz tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol sonrası Rektör Prof.Dr.Tamer Yılmaz Havacılık sektöründe tecrübeli ,sektörün geleceğine yönelik aydınlık faaliyetler yürüten kurumlar ile işbirliği içerisinde olmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek desteklerinden dolayı YDA Dalaman Havalimanına teşekkür etti.

Ayaz ise her geçen gün büyüyerek ihtişamıyla çınar ağacına benzeyen Havacılık sektörü adına atılacak her bir tohumun yeni ufuklara açılan pencereler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Sivil Havacılığın gelişmesi noktasında YDA Havalimanı olarak desteklerimiz ve çabalarrımız devam edecek. Sivil Havacılığa yönelik verdiğimiz emeklerin sonucunda ortaya çıkan her gelişme gurur verici. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Tamer Yılmaz’a eğitime yeni bir katkı sağlamaları için fırsat oluşturdukları için teşekkür ediyorum”