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02 Mayıs 2018 17:22

“Yedi Kocalı Hürmüz” Ortaca’da sahnelendi

Ortaca ilçesinde Sığla Tiyatro Topluluğu tarafından “Yedi Kocalı Hürmüz” oyunu sahnelendi.

“Yedi Kocalı Hürmüz” Ortaca’da sahnelendi

02 Mayıs 2018 17:22


Ortaca Kent Konseyi Eğitim ve Kültür Çalışma Gurubu Sığla Tiyatro Topluluğu 1 senelik gurup çalışması ile hazırlanan oyunu 29 Nisan’da Ortaca Ortaokulu Konferans Salonunda sahneledi.


Oyunu, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya’da izledi. Oyun sonunda Başkan Karaçelik tarafından Sığla Tiyatro Topluluğu üyelerine çiçek takdim edildi.


Sığla Tiyatro Topluluğu üyesi Cömert Kozak, Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği ile Ortaca Kent Konseyinin katkılarıyla, Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil tarafından yazılmış Yedi Kocalı Hürmüz oyununu Ortacalı tiyatro severler ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.


Kozak, bölgede yaşayan sanatseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.




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