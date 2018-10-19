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Yelken yarışlarında yunus balıkları renkli görüntüler oluşturdu

İstanbul’dan yola çıkan ve Bodrum’da son bulacak olan The Bodrum Cup yelken yarışlarının Midilli Adası-Sakız Adası etabına yunus balıkları damgasını vuruldu.

İstanbul'dan yola çıkan ve Bodrum'da son bulacak olan The Bodrum Cup yelken yarışlarının Midilli Adası-Sakız Adası etabına yunus balıkları damgasını vuruldu. Yelkenli ahşap yatlarla birlikte saatlerce yüzen yunus balıkları renkli görüntüler oluşturdu.


The Bodrum Cup yelken yarışları kapsamında 10 Ekim'de İstanbul'dan yola çıkan ahşap guletler, 600 mil yaptıktan sonra Bodrum'a varacak. Her gün adalar arasında yarış yapan yelkenliler, Midilli-Sakız Adası etabında yunus balıklarıyla karşılaştı. Yelkenlilerle yarışan yunuslar renkli görüntüler oluşturdu. The Bodrum Cup'ın 30. yıl kutlamalarına damga vuran yunuslar, saatlerce yelkenli teknelerle yarıştı. O anlar ise yelkenciler tarafından kaydedildi. 25 tekne ile yarışan 7 yunus balığı, daha sonra gözden kayboldu.


The Bodrum Cup yelken yarışları 22 Ekim günü ödül töreniyle son bulacak.

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