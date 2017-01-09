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09 Ocak 2017 15:46

Yeni Milasspor zirveyi sevdi

Yeni Milasspor zirveyi sevdi

09 Ocak 2017 15:46

2016-2017 sezonunda Muğla Süper Amatör Küme Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Milasspor hafta sonu Ören Stadyumu’nda oynadığı lig maçında rakibi Seydikemerspor’u 4-0 yenerek haftayı 3 puan ile kapattı.
Teknik sorumluluğunu Cenk Atasoy’un yaptığı Yeni Milasspor Futbol Takımı Seydikemer karşısında etkili oyununu 4 golle süsledi.
Bahri, Metehan, Metin ve Abai’nin attığı gollerle sahadan 4-0 galibiyetle ayrılan Yeni Milasspor ligin ilk yarısının son hafta karşılaşması öncesinde şampiyonluktaki rakiplerinden Ortakentspor’a bir adım daha yaklaşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği taraftarlarının tribün desteği verdiği Seydikemer maçında Milas Kaymakamı Eren Arslan’da Yeni Milasspor’u izleyerek destek verdi.



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