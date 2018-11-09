Yeni yazdığı şiir kitabını Başkan Kocadon'a hediye etti

“Vakitsiz Düşler” adlı şiir kitabının yazarı Ülke Temiz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Sevgi, mücadele ve sorgulama temalarının işlendiği “Vakitsiz Düşler” kitabının yeni yayımlandığını ve mutluluğunu şiir sever okurlarının yanı sıra sanata ve sanatçıya her zaman destek olduğu için Başkan Mehmet Kocadon ile de paylaşmak istediğini ifade eden şair Ülke Temiz, kitabını imzalayıp Başkan Kocadon'a hediye etti.

Nazik ziyareti için ve bu anlamlı hediye için Ülke Temiz'e teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, şaire çalışmalarında başarılar diledi.