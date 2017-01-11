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11 Ocak 2017 16:34

Yenice Ortaokulu Öğrencilerinden Duyarlı Davranış

Yenice Ortaokulu Öğrencilerinden Duyarlı Davranış

11 Ocak 2017 16:34

Bu proje ile bir yıl boyunca kendi evlerindeki ve mahalledeki komşularından kullanılmayan ayakkabı, çanta, elbise gibi eşyaları topladılar. Projenin geçtiğimiz haftalarda tamamlanması üzerine Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşan öğrenciler, topladıkları eşyaları bağışlamak istediğini belirttiler. Bu istek üzerine okula giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli öğrencilerden topladıkları eşyaları teslim aldı. Bu sayede onlarca aile ve vatandaşa ulaşacak olan öğrenciler, yaptıkları proje ile büyük takdir topladılar.
Öğrencilerin büyük bir projeye imza attıklarını vurgulayan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç konu hakkında “Geleceğin büyükleri, şimdiden büyük işler yapmaya başladılar. Yenice Ortaokulu Öğretmenleri ve öğrencilerine, bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bize düşen, bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak” dedi.



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