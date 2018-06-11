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11 Haziran 2018 16:18

Yenice’de traktör devrildi: 3 yaralı

Menteşe’nin kırsal mahallesi Yenice’de meydana gelen traktör kazasında aynı aileden üç kişi yaralandı.

Yenice’de traktör devrildi: 3 yaralı

11 Haziran 2018 16:18

Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile Yenice mahallesinde traktör kazası bulunduğu, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, Jandarma ve Büyükşehir İtfaiye daire Başkanlığı AKS ekipleri sevk edildi.


Yılmaz Uslu yönetimindeki 20 HN 579 plakalı traktör, Yenice Mahallesi Eğrelti mevkiinde seyir halinde iken devrildi. Kaza sonrası ters dönen traktör sürücü ile yanında bulunan Birgül Uslu ve torunu Alihan Demir yaralandı. Birgül Uslu ve Alihan Demir kazada etrafa savrulurken traktörün altında kalan sürücü vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.




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