Yerel değerler heykelde vücut buldu

Geçtiğimiz kış döneminde İçmeler bölgesinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarının ardından tamamen yenilenen cadde ve sokaklar şimdi de sanatla buluştu. 80’li yıllardan önce geçim kaynağı süngercilik ve balıkçılık olan Marmaris’in yerel değerlerini tanıtmak ve kentlilik bilincine katkı sağlamak amacıyla seçilen Melat Süngeri, Orfoz ve Balıkçıl Kuşu heykelleri Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titiz bir çalışmayla belirlenen noktalara yerleştirildi. Heykeller Cuma günü basına tanıtıldı. Tanıtıma, Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, Fen İşleri Müdürü Özgür Han, Heykeltıraş Halil İbrahim Sever, İçmeler Muhtarı İbrahim İşler ve İçmelerli süngerciler Mevlüt Kurt ve Salih Şahin katıldı.

Fen İşleri Müdürü Özgür Han, kış aylarında yürütülen çalışmaları, görsel objelerle tamamladıklarını söyledi. Heykellerin yapım aşamasında bölge yaşayanlarının da görüşlerini aldıklarını ifade eden Özgür Han, bölgeye özgü değerlerin seçildiğini kaydetti. Heykeller şimdiden yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu.