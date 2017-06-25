Bayramı’nın birinci gününde Ege’nin gözde tatil merkezlerinden Marmaris’te , tatilciler plajlara inerek bayram tatilinin keyfini çıkardı .İlçede termometreler hava sıcaklığını 41 derece gösterirken deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçüldü. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler,halk plajı ile Uzunyalı sahilinde yoğunluk oluşturdu.Bazı yerli turistler ise su parklarına giderek serinlemeye çalışırken bazıları da su sporları yapmayı tercih etti. Bayram tatili dolayısıyla çok büyük bir yoğunluğun yaşanmadığı ilçede ,Kordon caddesi ve Yat Limanı gibi merkezi bölgelerin sakin olması dikkat çekti.