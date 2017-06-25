Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 15:00

YEREL

Muğla’nın turistlik ilçesi Marmaris’te bayramın ilk günü tatilciler sahilleri doldurdu.

YEREL

25 Haziran 2017 15:00


Bayramı’nın birinci gününde Ege’nin gözde tatil merkezlerinden Marmaris’te , tatilciler plajlara inerek bayram tatilinin keyfini çıkardı .İlçede termometreler hava sıcaklığını 41 derece gösterirken deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçüldü. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler,halk plajı ile Uzunyalı sahilinde yoğunluk oluşturdu.Bazı yerli turistler ise su parklarına giderek serinlemeye çalışırken bazıları da su sporları yapmayı tercih etti. Bayram tatili dolayısıyla çok büyük bir yoğunluğun yaşanmadığı ilçede ,Kordon caddesi ve Yat Limanı gibi merkezi bölgelerin sakin olması dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!