“Yerkesik Otantik Oyun ve Oyuncak” şenliği 6-7 Ekim'de

Metin Bilim Enstitüsü Derneği tarafından Muğla'nın Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesi, Yerkesik İlköğretim Okulu bahçesinde 6-7 Ekim tarihlerinde “Yerkesik Otantik Oyun ve oyuncak” şenliği gerçekleştirilecek. Şenlik hakkında bilgi veren Metin Bilim Enstitüsü Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümral Deveci, “Metinbilim Enstitüsü Derneği olarak 8 yıldan beri her yıl-28 Mayıs Dünya Oyun Günü olması dikkate alınarak-mayıs ayının son haftası Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Yerkesik Otantik Oyun ve Oyuncak Şenliği'ni bu yıl, ramazan ayı sebebiyle ekim ayınaa kaydırdık. Bu hafta sonu 6-7 Ekim Cumartesi Pazar günü şenliğimizin 8'incisini Yerkesik Mahallesi Yerkesik İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştireceğiz. Çocukların bedensel, bilişsel ve kültürel gelişimine katkı sağlayan sosyalleşmeyi önceleyen sokak oyunlarının yerini, dört duvar arasında bilgisayarla, cep telefonuyla, tabletiyle yalnızlaşan çocuklar, kimi zaman da tehlikeli yapay arkadaşlıkların aldığını gözlemleyebiliyoruz. Çemberler, topaçlar, bilyeler, beş taşlar, mendil kapmacalar, dokuztaşlar, seksekler, yağ satarım-bal satarımlar, damalar, mangalalar ve daha onlarca oyun artık yok. Çünkü bunları oynayacak mekânları da, bilinci de toplumca kaybettik. Hızlı tüketime yönelik bilgisayar oyunları, cep telefonları, bir iki saat için oyalandıkları çeşitli oyuncaklar çocukları teslim aldı ve çocukluğu sömürü aracı hâline getirdi” dedi.

- İzmir'den öğrenciler katılacak

Deveci açıklamasının devamında ise, “Bu şenliğin amacı çocuklarla bir iki saatlik gösteri yapmak ya da çocukları birbiriyle kıyasıya yarıştırmak ya da şenlik alanında suni bir kalabalık oluşturmak değildir. Bu şenlikte kimse özel bir ödül de almayacak. Bu şenliğin en büyük ödülü çocukların iki gün boyunca istedikleri zaman diliminde gelip istedikleri oyunlara katılmaları, kendi arkadaş gruplarını oluşturmaları ve oyunların doğallığı içinde kendi istekleri doğrultusunda yarışmaları olacaktır.

Bu yıl sekizincisini 6-7 Ekim 2018 Cumartesi-Pazar günlerinde gerçekleştireceğimiz şenliğimizin arka planında böyle bir bilinç ve anlayış yatmaktadır. 2010‘da prova olarak gerçekleştirmeye başladığımız şenliğimiz, 2011' de Yerkesik beldesi/mahallesi ile özdeşleşerek hayata geçti. Bu yıl şenliğimize İzmir'den Mavi Ege Eğitim Kurumu'nun öğrencileri Mavi Oyuncak Atölyeleri misafir olacaklardır” diye ifade etti.