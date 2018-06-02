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02 Haziran 2018 18:42

Yerleşim yerlerine 20 metre kala söndürüldü

Bodrum’da otluk arazide çıkan yangın yerleşim yerlerine 20 metre kala söndürüldü.

Yerleşim yerlerine 20 metre kala söndürüldü

02 Haziran 2018 18:42


Bodrum’un değirmenler bölgesinde otluk alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 1 hektardan fazla alan kül oldu. Tarihi değirmenler mevkii Bardakçı Koyu’na bakan yamaçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu ihbar etti. Ellerine etraftan buldukları dalları alan kimi vatandaşlar da alevleri söndürmeye çalıştı. Bölgeye Muğla Büyükşehir, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Alevler, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.


Öte yandan Bitez Mahallesi’nde de özel bir mülkte yangın çıktı. 2 hektarlık alan kül olurken İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.




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