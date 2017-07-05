Yerli ve yabancı öğrenciler engelliler ile piknik yaptı

Menteşe Belediyesi Kent Meclis engelliler Meclisi’nin AIESEC ve MSKÜ Fizik Bölümü öğrencileri ile ilk defa uluslar arası düzeyde gerçekleştirdiği proje kapsamında Menteşe kışla parkında Menteşe’de yaşayan bazı engelliler ve aileleri ile bir araya geldiler. Menteşe Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Elif Şenol, her Salı günü Kışla parkında değişik etkinlikler düzenleyeceklerini açıklarken, projeye gönüllü olarak katılan yabancı öğrenciler engelliler ile kitap boyama başta olmak üzere değişik etkinlikler gerçekleştirdiler.