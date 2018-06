Yeşim Bostan’ın hedefi dünyanın bir numarası olmak

Dr. Recep Gürsoy ve Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar’ı ziyaret etti. Bosta, burada yaptığı açıklamada hedefinin dünyanın bir numarası olmak olduğunu açıkladı.

Muğlalı milli okçu Yeşim Bostan, mayıs ayının son haftası Antalya’da yapılan Okçuluk Dünya Kupası’nda altın madalya ve hemen ardından İstanbul’da düzenlenen Uluslararası 6. Fetih Kupası’nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Bostan, müsabakaların ardından Muğla’daki ailesine ve öğrenimini sürdürdüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy ve Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar’ı ziyaret etti.

ABD’li sporcuyu yenerek altın madalyaya ulaştı

Açık hava ve salon dünya kupalarında iki defa kaldığı finallerde gümüş madalyada kalan milli sporcu, hedefini Antalya’da mayıs ayının son haftası gerçekleşen Okçuluk Dünya İkinci Ayak müsabakalarında makaralı yayda final maçında ABD’li rakibi Paige Pearce Gore’yi 147-145 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Rektör Harmandar: “Öğrencimiz ile gururlandık”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Yeşim Bostan’ı kabulünde yaptığı konuşmada, “Okçuluk, Muğla’nın en önde olduğu bir spor dalı haline geldi. Bunda Yeşim’in başarısı çok önemli bir faktör oldu. Son Dünya Kupası’nda birinci olması bizi oldukça gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyorum. Ne kadar tebrik etsek azdır. Bayrağımızı dalgalandırdınız, İstiklal Marşı’nı söylettiniz. Dünya Kupası’nda hem üniversitemizi, hem de ülkemizi çok iyi temsil etti” dedi.

Dekan Gürsoy: “Yeşim başarılı bir öğrencimiz”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy da, “Öğrencimiz Yeşim Bostan fakültemiz, üniversitemiz ve ülkemiz adına büyük bir başarı yakaladı. Daha önceki dünya şampiyonalarında Yeşim, dünya ikincisi ve üçüncüsü oldu. Fakat son dünya kupasında birinci olması ve altın madalya kazandırması hem bizi üniversite olarak, hem de ülkemiz adına, kendi ülkesinde Türk Bayrağı’nı göndere çektirmesi millet olarak bizi gururlandırdı. Yeşim’in okçuluk alanında bu denli başarılı olması diğer sporda faaliyetlerde bulunan öğrencilerimize kazanım sağlamasına yardım olacaktır. Yeşim, derslerinde de başarılı bir öğrenci. Milli takım kampı nedeniyle alamadığı dersleri arkadaşlarından ve hocalarından aldığı notlar ile derslerini de aksatmıyor ve başarılı bir öğrencimiz” açıklamasında bulundu.

Yeşim Bostan: “Ülkemde altın madalya almak gurur verici”

Muğlalı milli okçu Yeşim Bostan, bir hafta içinde önce Antalya’da Okçuluk Dünya Kupası’nda altın madalya kazandığını, hemen ardından da İstanbul’da düzenlenen Uluslararası 6. Fetih Kupası’nda da şampiyon olduğunu belirterek, “Çok mutluyum. İki yarışmada da ülkemi temsil ettim, ay-yıldızlı forma ile yarıştım ve bayrağımızı hak ettiği yere, en tepeye çektirdiğim için mutluyum. Benim için çok güzel bir hafta geçti. Geçtiğimiz yıl çok güzel bir form yakalamıştım. Dünya klasmanında çok güzel dereceler elde etmiştim. Hem açık hava, hem de Salon Dünya Şampiyonası’nda finale kalmıştım. Ancak finalde gümüş madalya aldım. Bu sene şampiyonluğu çok istedim ve çok arzulamıştım. Bunu ev sahibi ülkede, kendi ülkemde yapmak benim için gurur vericiydi” şeklinde konuştu.

“Okçuluğa tesadüfen başladım”

Okçuluğa geç başladığını belirten Bostan, “Arkadaşlarımın okçuluğa başlaması ve daha sonra bir antrenmana gitmem ile okçuluk maceram başladı. Aslında okçuluk sporunu yapmak için o antrenmana gitmemiştim. Ancak sonra ne olduğunu anlamadığım bir şekilde kendimi okçuluk serüveninin içinde buldum. O gün hayatımın geri kalanını şekillendirecek olan olaydan habersizdim” diye konuştu.

“Hocalarım destek veriyor”

Üniversite öğrenimini sürdürdüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi’nden önümüzdeki yıl mezun olacağını belirten Bostan, şunları söyledi:

"Okulda herşey yolunda gidiyor. Okul da bana bu konuda çok destek veriyor. Her derecemde benimle birlikte aynı gururu paylaşıyorlar. Aynı şekilde her başarısızlığımda benimle birlikte bana destek oluyorlar. Her zaman yanımda oldukları için bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum.”

“Hedefimi dünyanın bir numarası olmak”

Bundan sonraki hedefinin öncelikli olarak okulunu bitirmek olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Bu süreçte Üniversite Oyunları ve bir de Dünya Şampiyonası’nda yarışacağım. Okulumu bitireceğim süre içinde gerek üniversite, gerekse şampiyonalarda hak ettiğim dereceleri alıp dünya sıralamasında bir numara olmak istiyorum. Şu an dünya sıralamasında üç numaradayım. Birinci ve ikinci ile aramda çok fazla bir puan farkı yok. Önümüzdeki Dünya kupalarında bunu çok kolay bir şekilde yakalayabileceğime inanıyorum. Yakaladığım bu formu kaybetmediğim ve çalışmayı bırakmadığım sürece bunu yapmak artık benim için çok değil” diyerek sözlerini noktaladı.