Yetki belgesi olmayan emlakçılara ruhsat yok

Buna göre yetki belgesi olmayan emlakçılar ruhsat alamayacak.

Muğla Emlak Müşavirleri Derneği ile Muğla İl Ticaret Müdürlüğü tarafından Menteşe İlçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nde, emlakçılara 5 Haziran'da yürürlüğe giren taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik ve yaptırımları anlatıldı. Muğla İl Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Ergün Yıldız tarafından yapılan açıklamada, “Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik 5 Haziran 2018'de yürürlüğe girdi ve 5 Eylül'de bakanlık tarafından uygulanmaya başlandı.” Dedi.

Yetki belgesi olmayana ruhsat yok

Şube Müdürü Yıldız, yayınlanan yönetmeliğin ardından, 18 ay içinde emlak danışmanlığı hizmeti veren emlakçıların durumlarını uygun hale getirmeleri gerektiğini söyledi. Yıldız, “Emlakçılarımız 18 ay içinde yetki belgelerini almalılar. Bunun için meslek odasına kayıt olarak, oda kayıt belgesi, vergi kaydı, mesleki yeterlilik belgesi ile il müdürlüğümüzün sitesine girerek başvuru yapacaklar.” diye konuştu.

Cezai yaptırım var

Yıldız açıklamasının devamında ise, “Başvurunun ardından 7 gün içinde il müdürlüğümüz tarafından bir heyet başvuru sahibini yerinde ziyaret ediyor. Ardından durumları uygun görülen emlakçılarımıza yetki belgeleri 10 gün içinde teslim ediliyor. 18 ay sonunda başvurusunu tamamlayarak yetki belgesini almayan ve halen emlakçılık yapanlara ciddi para cezası uygulanıyor” diye konuştu.